Первое в истории извержение вулкана Крашенинникова произошло на Камчатке

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Извержение вулкана Крашенинникова началось на Камчатке. Это первое в истории наблюдений извержение этого вулкана, сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

По данным ГУ МЧС РФ по региону, выброса пепла произошел на высоту до 6 тысяч метров при высоте самого исполина в 1 856 метров. Шлейф распространился в восточном направлении, в сторону Тихого океана. Каких-либо населенных пунктов в том направлении нет, пеплопад в местных городах не наблюдался.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности. В МЧС порекомендовали не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения.

30 июля землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло у берегов Камчатки. После фиксировалась серия подземных толчков магнитудой от 2 до 5 баллов, а в Елизовском районе были замечены волны высотой 3–4 метра.

Всего после основного землетрясения у берегов Камчатского края и на его территории было зафиксировано около 100 сейсмических событий.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение по своей силе сравнимо с подземными толчками, которые вызвали аварию на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году.

После подземных толчков было зафиксировано извержение вулкана Ключевская Сопка. Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН предупредил о сходе раскаленной лавы по западному склону, а также о мощном свечении над вулканом и взрывах.