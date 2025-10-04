Санаэ Такаити избрана председателем правящей партии Японии

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Kim Kyung-Hoon

Бывший министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает ТАСС со ссылкой на итоги второго тура голосования.

Такаити получила 185 голосов из 341. Ее конкурент – сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми – Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Таким образом, Такаити может стать новым премьер-министром страны и первой женщиной на этом посту после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшее время.

Исиба сообщил о намерении покинуть пост председателя ЛДП и главы правительства 7 сентября. По данным СМИ, это решение было принято, чтобы избежать раскола в партии. При этом первые сообщения об отставке Исибы начали появляться еще после провала возглавляемой им ЛДП на выборах в палату советников.