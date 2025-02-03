Премьер Японии Исиба извинился за высказывания чиновников о ядерной свалке на Курилах

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Японский премьер-министр Сигэру Исиба принес извинения за высказывания двух чиновников об идее организовать свалку ядерных отходов на южных Курильских островах, пишет ТАСС.

"Я считаю, что имели место халатность или высокомерие. В качестве ответственного лица правительства я приношу извинения", – сказал он в японском парламенте в ответ на вопрос оппозиционного депутата Хироси Камии.

Сам депутат предложил в будущем не допускать таких высказываний, так как они не только ранят бывших японских жителей островов, но и могут быть истолкованы как неверный сигнал и оказать негативное влияние на внешнюю политику.

В январе 2025 года в ходе симпозиума, посвященного теме выбора места для утилизации радиоактивных отходов с японских АЭС, было предложено организовать с РФ совместную зону захоронения ядерных отходов на южных Курилах, при условии передачи их Японии.

Представители японской организации по управлению ядерными отходами и управления природных ресурсов и энергетики страны оценили идею положительно, назвав это прекрасным, но трудноосуществимым предложением. Это вызвало негативную реакцию у властей префектуры Хоккайдо, из-за чего чиновникам пришлось извиниться за свои слова.

Ранее Исиба заявлял, что японские власти настроены заключить мирный договор с Россией и решить территориальные проблемы. В это же время Москва не усматривает возможности для ведения диалога с Токио по вопросам заключения мирного договора на фоне недружественного курса государства.

