Премьер Японии Исиба сообщил о готовности заключить мирный договор с Россией

Фото: depositphotos/ruskpp

Японские власти настроены заключить мирный договор с Россией. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на соответствующее заявление главы кабмина Японии Сигэру Исиба.

"Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", – подчеркнул он.

Исиба не первый раз говорит о необходимости мирного урегулирования территориального вопроса. Это поддерживал и бывший глава правительства Фумио Кисида.

Между странами существуют разногласия по поводу принадлежности южной части Курильских островов.

Условием диалога с Японией является отказ Токио от враждебного курса против Москвы, отметила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия исходит из того, что под решением территориальной проблемы должно подразумеваться признание де-факто существующей границы, так как из-за обновленной конституции ни о каких уступках речи быть не может, объяснила дипломат.