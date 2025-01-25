Песков указал на недружественную позицию Японии в отношении РФ

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Япония сохраняет ярко выраженную недружественную позицию в отношении России, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявление главы японского правительства Сигэру Исиба о мирном договоре с РФ.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента РФ, посылал ли Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения. В ответ Песков указал на недружественную политику страны.

Ранее Исиба заявил, что японские власти настроены заключить мирный договор с Россией. По его словам, отношения между странами находятся в тяжелом состоянии, но Токио продолжит курс на решение территориальной проблемы.

Между РФ и Японией есть разногласия по поводу принадлежности южной части Курильских островов. Россия исходит из того, что под решением территориальной проблемы должно подразумеваться признание де-факто существующей границы, так как из-за обновленной конституции ни о каких уступках речи быть не может, объяснили в МИД РФ.