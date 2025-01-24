МИД РФ: Россия не видит возможностей для диалога о мирном договоре с Японией

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

Россия не усматривает возможности для ведения диалога с Токио по вопросам заключения мирного договора на фоне недружественного курса Японии, которого страна придерживается с начала специальной военной операции на Украине. Так представители МИД РФ ответили на вопросы СМИ, которые были направлены ведомству к пресс-конференции главы министерства Сергея Лаврова.

Проявления недружественного отношения Токио к Москве заключаются в принятии новых пакетов антироссийских санкций и разжигании русофобских настроений в японском обществе, пояснили дипломаты. Кроме того, у дальневосточных рубежей России продолжается наращивание военной активности Японии совместно с США и другими государствами, входящими в состав НАТО. Речь в том числе идет об отработке применения ударных вооружений и оказании прямой помощи киевскому режиму.

"В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа с целью создания фундамента для долгосрочных добрососедских отношений", – резюмировали дипломаты.

Между странами существуют разногласия по поводу принадлежности южной части Курильских островов.

Условием диалога с Японией является отказ Токио от враждебного курса против Москвы, отметила ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Россия исходит из того, что под решением территориальной проблемы должно подразумеваться признание де-факто существующей границы, объяснила дипломат.

При этом глава кабмина Японии Сигэру Исиба заявил, что власти страны настроены заключить мирный договор с Россией. Он не первый раз говорит о необходимости мирного урегулирования территориального вопроса. Это поддерживал и бывший глава правительства Фумио Кисида.

