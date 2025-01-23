Товарооборот России и Японии снизился на 21,8% в 2024 году

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Товарооборот между Россией и Японией упал на 21,8% в 2024 году – до 1,18 триллиона иен (около 7,56 миллиарда долларов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Только за декабрь товарооборот двух стран снизился на 26,09% в годовом исчислении. Импорт из России в Японию в прошлом году снизился на 16,7%, а экспорт из Японии сократился на 17,2%.

Токио в 2024 календарном году нарастил экспорт мотоциклов в Россию на 30,7% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года. Вместе с тем экспорт запчастей в РФ снизился на 6,8%, а легковых автомобилей – на 6,3%.

Японская сторона за прошлый год нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 4,1%, фруктов – на 26,6%. В то же время импорт российских зерновых просел – на 55,2%, а овощей – на 21,9%.

Кроме того, Япония сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 7,3%, угля – на 64,7%, а также не закупала нефть в течение всего года.

Ранее в Токио раскритиковали решение о приостановке Россией выполнения меморандума о создании "японских центров". Главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси назвал неприемлемой ситуацию, при которой решение о приостановке реализации меморандума принимается в одностороннем порядке.

Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, если такие шаги будут подкреплены реальными действиями со стороны Токио, заявляли в МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что установление дипломатических отношений между двумя странами стало и остается до сих пор важной памятной датой, когда две соседние страны, долгое время находившиеся в состоянии конфронтации, смогли достичь договора без выдвижения дополнительных условий.