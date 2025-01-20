В МИД РФ заявили о готовности рассматривать инициативы Японии по возобновлению диалога

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Россия готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, если такие шаги будут подкреплены реальными действиями со стороны Токио. Об этом говорится в сообщении российского МИД по случаю 100-летия со дня установления дипломатических отношений между СССР и Японией.

Москва исходит из того, что в стране есть здравомыслящие политики и общественные деятели, способные осознать пагубность антироссийского курса Токио, а также негативные последствия для японского народа.

В МИД РФ напомнили, что установление дипломатических отношений между двумя странами стало и остается до сих пор важной памятной датой, когда две соседние страны, долгое время находившиеся в состоянии конфронтации, смогли достичь договора без выдвижения дополнительных условий.

Ранее официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявляла, что условием обсуждения мирного договора с Японией является отказ от антироссийского курса, а также признание де-факто существующих границ России. Представитель МИД добавляла, что из-за обновленной Конституции РФ не может идти речи ни о каких территориальных уступках.

