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ФРГ и Япония не получат место постоянных членов Совбеза ООН, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.

"Не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что многие предлагают реформировать СБ, но некоторые из идей довольно наивные и непрактичные, подчеркнул дипломат. Кроме того, сама реформа Совбеза очень сложный процесс, а за этим скрывается кропотливая работа.

Ранее в Германии обвинили троих человек с немецким и российским гражданством, подозреваемых в якобы шпионаже в пользу РФ. Одному из них предъявлено обвинение в шпионаже для саботажа.

Обвиняемый якобы был готов совершать поджоги и подрывы объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов, а также устроить диверсию на железнодорожных путях.

