03 января, 16:42Политика
Небензя заявил, что ФРГ и Япония не получат постоянное место в Совбезе ООН
Фото: depositphotos/gary718
ФРГ и Япония не получат место постоянных членов Совбеза ООН, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
"Не видать места постоянного члена СБ не только, как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что многие предлагают реформировать СБ, но некоторые из идей довольно наивные и непрактичные, подчеркнул дипломат. Кроме того, сама реформа Совбеза очень сложный процесс, а за этим скрывается кропотливая работа.
Ранее в Германии обвинили троих человек с немецким и российским гражданством, подозреваемых в якобы шпионаже в пользу РФ. Одному из них предъявлено обвинение в шпионаже для саботажа.
Обвиняемый якобы был готов совершать поджоги и подрывы объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов, а также устроить диверсию на железнодорожных путях.