Лавров заявил, что в ядерной войне нет победителей

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Формула "никакой ядерной войны" отвечает жизненным интересам России и Соединенных Штатов, поскольку в ней не может быть победителей. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский министр напомнил, что еще в 1987 году президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев утвердили формулу "никакой ядерной войны". Она отвечает интересам всего международного сообщества.

"Это отвечает нашим жизненным интересам. Абсолютно. Надеюсь, что это относится и к Соединенным Штатам", – сообщил Лавров.

Глава МИД добавил, что российская сторона делает все необходимое для недопущения ядерной войны с США. Военная доктрина РФ гласит, что самое главное – избежать ядерной войны.

Кроме того, именно Москва в январе 2022 года инициировала совместное заявление лидеров пяти постоянных членов Совбеза ООН, согласно которому стороны должны избегать конфронтации между друг другом, признавая и уважая интересы и опасения безопасности государств.

Лавров назвал разговоры об ограниченном ядерном ударе приглашением к ядерной катастрофе, которую Россия не хочет.

Россия никому не угрожает ядерным оружием, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Россия обязуется не применять и не угрожать ядерным оружием странам, у которых его нет. Данное обязательство выполнялось и выполняется сейчас.

В свою очередь, в Белом доме сообщали, что Вашингтон не рассматривает возможность возвращения ядерного оружия Киеву. В данный момент США сосредоточены на поставках Киеву обычного вооружения, с помощью которого украинцы смогли бы продолжать вести боевые действия против России.