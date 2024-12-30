Прокуратура Германии обвинила трех человек в шпионаже в пользу России

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Федеральная прокуратура Германии обвинила трех человек с немецким и российским гражданством, подозреваемых в якобы шпионаже в пользу РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Одному из них – Дитеру С. – еще предъявили обвинение в шпионаже в целях саботажа, сговоре с целью совершения взрыва и поджога, заявлении о готовности к опасному вмешательству в работу железнодорожного транспорта и угрожающей безопасности съемке военных объектов.

По версии правоохранителей, Дитер был бойцом вооруженного формирования ДНР. В октябре 2023-го он якобы связался с сотрудником российской разведки для обсуждения диверсий в Германии. Обвиняемый был готов совершать поджоги и подрывы объектов военной инфраструктуры и промышленных объектов, а также устроить диверсию на железнодорожных путях, используемых для перевозки военных грузов.

Кроме того, Дитер собирал информацию о потенциальных объектах для атак в Баварии. В свою очередь, двое других обвиняемых – Александер Й. и Алекс Д. – не позднее чем с марта 2024 года стали помогать ему. Первые двое были арестованы 17 апреля 2024 года, а последний до сих пор находится на свободе.

Накануне гражданин РФ был задержан за передачу Киеву фото объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья. Предварительно установлено, что мужчина связался в Telegram с сотрудниками ГУР украинского министерства обороны, а затем стал за деньги предоставлять им фотографии подмосковных объектов ТЭК.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу. Сам мужчина признал, что минувшим летом передавал украинской разведке данные о нефтебазах. По его словам, он понимал, что эта информация может быть использована против России.