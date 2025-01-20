Sankei Shimbun: власти Японии раскритиковали решение РФ закрыть японские центры

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В Токио раскритиковали решение о приостановке Россией выполнения меморандума о создании "японских центров". Об этом пишет RT со ссылкой на Sankei Shimbun.

Так, с критикой решения выступил главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси. Он назвал неприемлемой ситуацию, при которой решение о приостановке реализации меморандума принимается в одностороннем порядке.

"Японское правительство отреагирует соответствующим образом после проведения необходимых подтверждений с российской стороной", – сказал Хаяси.

Между тем РФ готова рассмотреть инициативы Японии по возобновлению диалога, если такие шаги будут подкреплены реальными действиями со стороны Токио. Об этом ранее сообщили в российском МИД. Там отметили, что Москва исходит из того, что в стране есть здравомыслящие политики и общественные деятели, способные осознать пагубность антироссийского курса.