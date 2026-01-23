Форма поиска по сайту

23 января, 09:21

Происшествия

Пьяный подросток в Тулуне устроил погоню c полицией на машине родителей

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38"

В Тулуне сотрудники полиции выявили 17-летнего подростка, который в состоянии алкогольного опьянения управлял микроавтобусом, принадлежащим его родителям, и пытался скрыться от автоинспекторов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

По информации ведомства, во время ночного патрулирования полицейские обратили внимание на микроавтобус, водитель которого, заметив служебный автомобиль, начал резко маневрировать. На законные требования остановиться он не отреагировал, увеличил скорость и попытался уйти от преследования.

После непродолжительной погони транспортное средство удалось остановить. За рулем находился несовершеннолетний. Подросток признался, что употребил алкоголь и решил прокатиться на машине родителей, которая стояла во дворе дома.

Освидетельствование показало, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе юноши превышало допустимую норму в три раза.

Также установлено, что водительского удостоверения у подростка нет, а ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции. Ему и его родителям грозит штраф.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали 39-летнего жителя Люберец, угнавшего иномарку в Реутове, с комплектом поддельных автомобильных номеров. Стоимость похищенной машины оценивалась в почти 4 миллиона рублей.

По версии следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, припаркованный во дворе дома.

