Ректор МПГУ: Минпросвещения планирует сократить изучение иностранных языков в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения РФ намерено сократить изучение иностранных языков в 5–7-х классах до 408 часов с 1 сентября. Об этом РИА Новости рассказал ректор МПГУ Алексей Лубков.

По его словам, количество часов в неделю будет уменьшено с 3 до 2. Глава вуза пояснил, что такая мера поможет оптимизировать нагрузку на учеников и рационально перераспределить время.

"В 8-х и 9-х классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю", – добавил он.

Вместе с тем Минпросвещения планирует ввести в образовательный процесс единые государственные учебники по всем предметам к 2032 году. По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александра Реута, график начала их использования уже сформирован.

Например, учебники по физкультуре для 1–11-х классов будут выпущены в 2032 году, при этом по учебникам по иностранному языку учащиеся 2–11-х классов начнут заниматься в 2031 году.

