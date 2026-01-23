ЦБ отозвал лицензию у "Нового Московского Банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой организации "Новый Московский Банк". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, по величине активов организация занимала 258-е место в банковской системе страны.

Такое решение регулятор объяснил нарушением со стороны "Нового Московского Банка" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов. В течение года к банку применялись меры, включая ограничения на осуществление операций.

"КБ "НМБ" ООО фактически не осуществлял деятельность, связанную с кредитованием экономики: ссудная задолженность кредитной организации, составляя порядка 10% активов, характеризовалась крайне низким качеством", – говорится в сообщении.

Регулятор подчеркнул, что на протяжении долгого времени банк проводил в крупных объемах подозрительные операции группам клиентов с признаками "технических" компаний.

В связи с отзывом лицензии Банк России назначил временную администрацию "НМБ" и возложил ее функции на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. При этом суммы вкладов будут возвращены клиентам, добавил ЦБ.

Как указано в телеграм-канале АСВ, страховая ответственность после отзыва лицензии, предварительно, составляет 132,5 миллиона рублей. Выплаты начнутся не позднее 6 февраля.

Ранее Центробанк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление операций у "Индустриального сберегательного банка" ("ИС банка"). Причиной стало нарушение федеральных законов и требований в противодействии легализации доходов, а также финансирование терроризма. По величине активов на тот момент организация находилась на 225-м месте в банковской системе.

