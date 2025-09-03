ЦБ отозвал лицензию на операции у "Таврического банка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации "Таврический банк" в связи с полной утратой собственного капитала. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как уточнил ЦБ, по величине активов организация занимала 60-е место в банковской системе страны.

Регулятор назначил временную администрацию, функции которой возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Данное решение будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Банк России объяснил, что "Таврический банк" является участником системы страхования вкладов, поэтому средства вернут вкладчикам в размере 100% остатка, но не более 1,4 миллиона рублей.

"Агентство планирует начать выплаты не позднее 17 сентября 2025 года. Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе не позднее 8 сентября 2025 года", – уточнили в АСВ.

Ранее Центробанк России составил первый ренкинг банков по количеству жалоб на кредитование. В него попали организации с розничным кредитным портфелем, в отношении которых в прошлом году в регулятор поступило больше одной обоснованной жалобы.

Первое место по относительному количеству обращений занял Газпромбанк. Также в перечне значатся "Альфа-Банк", "Совкомбанк", "Почта Банк", Т-Банк, МТС-Банк, ВТБ и Сбербанк.

