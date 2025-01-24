ЦБ аннулировал лицензию "НС Банк" на управление ценными бумагами

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России аннулировал лицензию АО "НС Банк" на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Об этом говорится на сайте регулятора.

"На основании заявления АО "НС Банк" Банк России 24.01.2025 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27.01.2004", – говорится в сообщении.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка "Гарант-Инвест". При этом Банк России неоднократно применял меры к организации за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов.

До этого лицензия была отозвана у банка "БКФ". Такое решение было принято из-за нарушения федеральных законов в части регулирования банковской деятельности, а также нормативных актов. Финансовая организация допускала нарушения в части требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.