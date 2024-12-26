ЦБ отозвал лицензию у банка "Гарант-Инвест"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка "Гарант-Инвест". Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Речь идет о проведении банковских операций с 26 декабря.

Банк России отмечает, что в течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно применял меры к банку за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. В частности, были введены ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка "БКФ". Такое решение было принято из-за нарушения "БКФ" федеральных законов в части регулирования банковской деятельности, а также нормативных актов ЦБ.

Финансовая организация допускала нарушения в части требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также "БКФ" вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод денег за рубеж, уверены в ЦБ.