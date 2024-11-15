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15 ноября, 08:34

Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "БКФ"

Фото: ТАСС/Ярослав Чингаев

Центробанк РФ отозвал лицензию у банка "БКФ" с 15 ноября, соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

Такое решение было принято из-за нарушения "БКФ" федеральных законов в части регулирования банковской деятельности, а также нормативных актов ЦБ.

"Регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков", – добавили в Центробанке.

Финансовая организация допускала нарушения в части требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также "БКФ" вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, направленных на вывод денег за рубеж, уверены в ЦБ.

В целом, уточнили в ЦБ, долгое время банк отмечался как низким качеством активов, так и хронической убыточностью, на это повлияла и неэффективная бизнес-модель. Кроме того, Банк России аннулировал лицензию на осуществление банком "БКФ" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Теперь в кредитной организации назначена временная администрация, чьи функции возложены на ГК "АСВ". Вкладчикам будут возвращены 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика. По величине активов организация занимала 230 место в финансовой системе страны.

Ранее ЦБ аннулировал лицензию на банковские операции у "Америкэн Экспресс Банк", который занимал 300-е место в банковской системе России. Это случилось из-за решения единственного участника о ее добровольной ликвидации. Организация не являлась участником системы страхования вкладов.

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