Центробанк России отозвал лицензию у Автоградбанка

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Центробанк РФ отозвал лицензию на проведение банковских операций у АО "Автоградбанк".

Как сказано в сообщении регулятора, организация обслуживала клиентов, осуществляющих подозрительные операции, связанные с выводом средств в теневой оборот. Таким образом, АО "Автоградбанк" нарушил закон о финансировании терроризма и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

"АО "Автоградбанк" характеризовалась неэффективностью бизнес-модели, сокращением и ухудшением качества активов, что приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств", – подчеркнули в пресс-службе Банка РФ.

При этом регулятор уточнил, что все сведения о подозрительных операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, будут направлены сотрудникам полиции.

По величине активов АО "Автоградбанк" занимал 218-е место в банковской системе России.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у АО "Банк Стрела". В качестве причины указано то, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Организация специализировалась на оказании услуг по переводу денег между Киви Банком и другими кредитными организациями.

До этого ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка. Финансовая организация на тот момент находилась на 89-м месте в РФ по величине активов. Поводом стали многочисленные нарушения законов банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

