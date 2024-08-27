ЦБ аннулировал лицензию на брокерскую деятельность "Голдман сакс банка"

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Центробанк РФ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг ООО "Голдман Сакс Банк" на осуществление брокерской деятельности, сообщается на сайте регулятора.

Решение об аннулировании лицензии было принято после получения заявления от самой организации, уточнили представители ведомства. Таким образом, ее действие было прекращено с 27 августа 2024 года.

ООО "Голдман Сакс Банк" является дочерней компанией американской банковской группы Goldman Sachs.

Ранее Центробанк РФ аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у "Америкэн Экспресс Банк". Это было сделано в соответствии с ходатайством кредитной организации, в котором она оповестила ЦБ о решении единственного участника о ее добровольной ликвидации.

По величине активов финансовое учреждение занимало 300-е место в банковской системе России.

