ЦБ России отозвал лицензию у "Промтрансбанка"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России аннулировал разрешение на проведение банковских операций у кредитной организации "Промтрансбанк" (Банк ПТБ) из-за нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В течение последних 12 месяцев ЦБ РФ неоднократно принимал меры в отношении "Промтрансбанка", включая ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме того, были выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Кредитная организация являлась хронически убыточной. Банк ПТБ (ООО) осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам, что на протяжении длительного времени планомерно оказывало негативное влияние на размер собственных средств", – пояснили в Банке России.

При этом собственник организации принимал меры для восстановления финансового положения, однако они оказались недостаточными, чтобы исправить ситуацию. Дальнейшая финансовая поддержка банка со стороны собственника стала невозможной, подчеркнули в ЦБ.

Более того, финорганизация предоставляла услуги клиентам, которые участвовали в масштабных операциях, направленных на вывод средств в нелегальный оборот. Также "Промтрансбанк" допускал многочисленные нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они были выявлены Центробанком как в ходе дистанционного мониторинга, так и по результатам инспекционной проверки.

В связи с этим регулятор также отозвал лицензию на осуществление "Промтрансбанком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В настоящее время в кредитной организации введена временная администрация, функции которой выполняет государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

В ЦБ РФ добавили, что вкладчики получат 100% остатка средств на своих счетах, поскольку "Промтрансбанк" является участником системы страхования вкладов. Однако сумма не будет превышать 1,4 миллиона рублей на одного человека в совокупности, включая начисленные проценты по вкладам.

Выплаты вкладчики смогут получить не позднее 29 апреля. Они будут осуществляться АСВ, следует из заявления с сайта агентства.

Согласно отчету банка на 1 марта, предварительная оценка страховой ответственности АСВ составляет 5,64 миллиарда рублей. Банки-агенты будут выбраны на конкурсной основе не позднее 18 апреля.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у коммерческого банка "Гарант-Инвест". При этом Банк России неоднократно применял меры к организации за нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов.

До этого лицензия была отозвана у банка "БКФ". Такое решение было принято из-за нарушения федеральных законов в части регулирования банковской деятельности, а также нормативных актов. Финансовая организация допускала нарушения в части требований законов о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.