МО РФ предложило создавать штабы обороны в регионах с военным положением

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ предложило создавать штабы обороны на время действия военного положения в субъектах и муниципальных образованиях страны. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обороне" разработан в целях создания единых межведомственных координирующих органов в субъектах Российской Федерации", – говорится в документе.

Проработка законопроекта велась при учете опыта работы штабов обороны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Он получил доклады об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

Российский лидер отметил, что ВС РФ наращивают давление на ВСУ по всей линии боевого соприкосновения в рамках спецоперации на Украине. Президент РФ подчеркнул, что инициатива в зоне СВО полностью находится в руках российской армии на всей линии боевого соприкосновения.

