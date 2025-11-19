Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО

Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Глава Минобороны России Андрей Белоусов на межведомственном совещании по вопросам упрощения получения бойцами спецоперации льгот потребовал сформировать рейтинг субъектов РФ по числу внедренных мер соцподдержки для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Белоусов объяснил, что число введенных в регионах льгот позволяет понять, как каждый субъект заботится о своих ветеранах. В связи с этим министр указал, что работа по формированию данного списка не может быть завершена без участия городов. Он также обратил внимание на населенные пункты, где есть высокие риски реализации этой задачи.

Помимо этого, Белоусов поручил администрациям российских регионов сделать так, чтобы меры соцподдержки были доведены до бойцов спецоперации через цифровые сервисы и МФЦ.

В свою очередь, статс-секретарь – замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев рассказал, что на данный момент в 41 регионе России появилась возможность получения комплекса мер поддержки по одному запросу от участников СВО и членов их семей.

"Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений в МФЦ. Очень хорошая обратная связь – пять-десять мер поддержки в каждом заявлении", – добавил Херсонцев, уточнив, что активная работа в данном направлении продолжается.

Минобороны РФ также напомнило, что в 2024 году появился сервис по выдаче электронных справок об участии в СВО, благодаря чему военнослужащие получают меры соцподдержки быстрее. На данный момент этой услугой воспользовались уже свыше 3 миллионов человек.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект, предусматривающий ряд адресных мер поддержки семей с детьми и участников СВО. Документ внесло на рассмотрение правительство в рамках бюджетного пакета.

Законопроект устанавливает для участников спецоперации и их родственников льготы по транспортному и земельному налогам. Многодетные семьи же смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физлиц.

