Путин провел совещание по строительству ВС РФ

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин провел совещание по вопросам дальнейшего строительства Вооруженных сил России.

Во встрече также приняли участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и помощник президента Алексей Дюмин.

Ранее в ходе совещания с членами Совбеза Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам страны внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже пояснил, что глава государства поручил изучить целесообразность таких мероприятий, а не начать к ним подготовку. Он также указывал, что ядерная триада России обновлена, и подчеркнул, что Россия не участвует в гонке вооружений, а занимается развитием собственных систем.

