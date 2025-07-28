Минобороны ФРГ прокомментировало слова Путина об оснащении российского ВМФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны Германии приняло к сведению заявление Владимира Путина о планах по оснащению Военно-морского флота (ВМФ) РФ новейшими технологиями. Об этом заявил представитель ведомства Кеннет Хармс, передает МК.

Политик подчеркнул, что ФРГ также вкладывает средства в развитие своих военно-морских сил.

Заявления о Военно-морском флоте РФ Путин сделал 27 июля в ходе наблюдения за ходом учений "Июльский шторм" с помощью ВКС. Глава государства заверил, что ударная мощь ВМФ возрастет после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии. Реорганизация завершится в ближайшие пять лет.

Вместе с тем президент утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Кроме того, в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.