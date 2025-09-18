Путин заявил, что России нужно решить вопросы с местной авиацией

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

России нужно решить вопросы, касающиеся развития местной и региональной авиации, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

"Конечно, мы давно должны были все сделать", – отметил президент РФ.

В это же время РФ полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил (ВС) РФ в боевой авиации и даже поставляет технику на экспорт. По словам Путина, российская техника пользуется огромным спросом за рубежом.

Также российский лидер рассказал о создании авиационного двигателя ПД-14, который превышает все мировые стандарты. Подобные двигатели производят всего четыре страны, включая РФ. Поэтому его можно считать одним из конкурентных преимуществ в реальном секторе экономики.

"У нас давно не было таких успехов в области авиационного двигателестроения <...>. С советских времен ничего не было. Даже не помню, в каком году последний двигатель был. Это, по-моему, конец 1980-х годов. И мы сделали новый двигатель. Просто отличный", – резюмировал Путин.

Ранее российский президент заявлял о трудностях работы с ответственными работниками из-за медленного строительства самолетов для Дальнего Востока. По его словам, они должны ускорить процесс их серийного производства и выхода на линии. Путин уверял, что для этого будут приняты все необходимые меры.

