Путин подчеркнул необходимость развивать отечественную школу двигателестроения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин в ходе совещания по двигателестроению в Самаре призвал к развитию в России собственной конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения.

Также президент подчеркнул, что разработка двигателя ПД-26 позволит РФ модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

Путин прилетел в Самару 5 сентября после окончания рабочей программы во Владивостоке. Помимо совещания по двигателестроению, президент посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

Кроме того, российский лидер планирует провести рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.