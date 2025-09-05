Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 23:34

Политика

Путин подчеркнул необходимость развивать отечественную школу двигателестроения

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин в ходе совещания по двигателестроению в Самаре призвал к развитию в России собственной конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения.

Также президент подчеркнул, что разработка двигателя ПД-26 позволит РФ модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения.

Путин прилетел в Самару 5 сентября после окончания рабочей программы во Владивостоке. Помимо совещания по двигателестроению, президент посетит ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

Кроме того, российский лидер планирует провести рабочую встречу с губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика