04 сентября, 09:30

Политика

Путин на "Урагане" отправился в филиал наццентра "Россия" во Владивостоке

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отправился в филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке на катере "Ураган". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рабочая программа президента <...> скоро начнется", – говорится в сообщении.

Путин в наццентре посетил мультимедийный павильон, где побывал в цифровом лесу и встретил там уссурийского тигра и дальневосточного леопарда.

Глава государства прилетел во Владивосток после своего официального визита в Китай. Там проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ).

Главным событием станет пленарное заседание в пятницу, 5 сентября, на котором Путин ответит на вопросы гостей. Также президент во время рабочей поездки проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.

власть

