Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин после официального визита в Китай прилетел во Владивосток, где проходит юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ).

Отмечается, что главным событием станет пленарное заседание в пятницу, 5 сентября, на котором выступит Путин и ответит на вопросы гостей.

Также президент во время рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ 4 и 5 сентября проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса ДФО, и рабочую встречу с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ, которое пройдет во Владивостоке в 15:00 5 сентября. По его словам, также на форум прибудут премьер Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК и зампред постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.