Около 6 тысяч человек могут посетить ВЭФ-2025

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Около 6 тысяч человек из 36 стран и территорий могут посетить Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году, сообщила пресс-служба Росконгресса.

Совещание на тему подготовки проведения форума провел вице-премьер – полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев.

По его словам, форум способствует развитию Дальнего Востока, в регионы которого приходят новые инвестиционные проекты. При этом именно с ДФО началось развитие территорий опережающего развития, программы "Гектар", льготной ипотеки и мастер-планов развития городов.

Трутнев подчеркнул, что все эти изменения на себе чувствуют жители Дальнего Востока. Там возводят новые предприятия, аэропорты и создают рабочие места. Однако, по словам вице-премьера, многие задачи еще предстоит реализовать.

"Продолжая работу по выполнению поручения президента, мы должны ясно осознавать, что Дальний Восток сегодня играет особую роль. Он становится транзитной территорией для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – добавил председатель оргкомитета форума.

Юбилейный, 10-й Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Советник президента России Антон Кобяков отмечал, что мероприятие не только покажет достижения последних лет, но и станет площадкой для новых точек роста экономики страны и Дальнего Востока.