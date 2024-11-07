Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в сентябре 2025 года

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Объявлены даты проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Он состоится с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке, сообщает пресс-служба Росконгресса.

Юбилейный, 10-й форум, по словам советника президента Антона Кобякова, не только покажет достижения последних лет, но и станет площадкой для новых точек роста экономики России и Дальнего Востока.

"Форум дает возможность укрепить международное сотрудничество, усилить партнерские связи с дружественными странами и привлечь новые инвестиции в нашу страну", – процитировали его в Росконгрессе.

Предыдущий форум состоялся на площадке ДВФУ на острове Русском во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. На мероприятии собрались более 7 000 человек, включая 2 500 тысячи бизнесменов и 700 спикеров.

В ходе одной из пленарных сессий ВЭФ Владимир Путин заявлял, что экономика России занимает уже четвертое место в мировом рейтинге, а отрыв Китая, занимающего первое место, от находящихся на второй позиции США увеличивается из года в год.

