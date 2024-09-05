Отдельный замминистра по внешнеэкономической деятельности может появиться в Минэнерго

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Российское Минэнерго планирует перестроить структуру управления. В ноябре может появиться отдельный заместитель министра по внешнеэкономической деятельности, рассказал на полях ВЭФ глава министерства Сергей Цивилев.

"В моей структуре Минэнерго не было заместителя по внешнеэкономической деятельности, был только департамент. И не было заместителя, который бы вел транспорт", – приводит слова Цивилева РИА Новости.

Министр подчеркнул, что сейчас для России важно развивать международное сотрудничество. Новый замминистра может вступить в должность уже с 1 ноября, добавил Цивилев.

В настоящее время вопросы международного сотрудничества в Минэнерго курирует замминистра энергетики Сергей Мочальников.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности замминистра энергетики по его просьбе. Сниккарс занимал должность с ноября 2020 года. Он занимался выработкой и реализацией госполитики, а также нормативно-правовым регулированием в сфере электроэнергетики.