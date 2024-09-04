Путин по видеосвязи принял участие в запуске предприятий на Дальнем Востоке

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Владимир Путин, находясь на встрече с модераторами Восточного экономического форума (ВЭФ), по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке.

Так, российский лидер дал старт выходу на полную мощность нового специализированного порта Суходол в бухте Тепляковского в Приморском крае. Порт расположен на юге региона и имеет собственную железную дорогу. Благодаря его запуску малые и средние угледобывающие предприятия, годовой грузооборот которых достигает 20 миллионов тонн, получат облегченный доступ к портовой инфраструктуре.

Путин поздравил коллектив порта и указал на то, что они используют современное оборудование, из-за которого практически не появляется пыли.

Помимо этого, президент поучаствовал в открытии завода по производству труб для водоснабжения и газоснабжения из полиэтилена. К сегодняшнему дню завершился первый этап строительства предприятия. После окончания второго в 2026 году его проектная мощность составит 35 тысяч тонн продукции в год.

Также в его виртуальном присутствии был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината "Озерный" на одноименном месторождении полиметаллических руд в Бурятии. Объем инвестиций в организацию составил 103 миллиарда рублей, при этом его мощность достигает 6 миллионов тонн руды в год.

В заключение Путин поздравил все предприятия с запуском и поблагодарил руководителей финансовых организаций, которые обеспечили необходимый объем финансирования.

В рамках ВЭФ президент России назвал приоритетом для Дальневосточного федерального округа развитие авиаперевозок и создание новых маршрутов, которые были бы более удобными для россиян. Он уточнил, что улучшение транспортной доступности Дальнего Востока и связанности его регионов между собой является трудной задачей, в том числе из-за большой территории самого округа.

Путин подчеркнул, что объем воздушных перевозок по дальневосточным направлениям растет. Так, за последние 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в 2023 году достиг около 10,5 миллиона человек.