Путин назвал развитие авиаперевозок приоритетом для ДФО

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Развитие авиаперевозок и создание новых маршрутов, которые были бы более удобными для россиян, являются приоритетом для Дальневосточного федерального округа. На это указал Владимир Путин во время совещания на полях ВЭФ по развитию инфраструктуры региона.

Президент РФ заявил, что улучшение транспортной доступности Дальнего Востока и связанности его регионов между собой является трудной задачей, в том числе из-за большой территории самого округа. Однако, несмотря на это, Путин подчеркнул, что объем воздушных перевозок по дальневосточным направлениям растет. Так, за последние 10 лет пассажиропоток вырос вдвое и в 2023 году достиг около 10,5 миллиона человек.

Увеличение спроса на путешествия по Дальнему Востоку подтверждают и различные исследования, в том числе одного из сервисов для организации туров. Так, интерес к этому направлению в сентябре вырос в несколько раз по сравнению с сентябрем 2023 года.

На текущий месяц в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском россияне забронировали в три раза больше гостиниц, чем годом ранее. Также на 66% выросло число заказов на гостиницы Хабаровска.

Путин ранее заявлял, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для страны на весь XXI век. При этом, по словам президента, регионы Дальнего Востока развиваются опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты РФ.

