Путин поддержал идею упростить иностранцам получение визы для посещения Дальнего Востока

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Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поддержал возможность упростить иностранцам получение визы для посещения Дальнего Востока, в том числе для жителей Юго-Восточной Азии.

Глава государства провел встречу с модераторами ключевых сессий, где прозвучало соответствующее предложение. К примеру, было предложено сократить анкету, которая сейчас включает около 50 вопросов.

Как заметил собеседник президента, для жителей Юго-Восточной Азии можно было бы со временем отменить визу или сделать ее бесплатной и многократной. В свою очередь, Путин попросил зафиксировать инициативу.

"Предложения оформите. Я уверен, многие шаги навстречу будут сделаны", – сказал президент.

Между тем спрос на путешествия в сентябре по Дальнему Востоку России увеличился в несколько раз по сравнению с сентябрем 2023 года. На текущий месяц в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском россияне забронировали в три раза больше гостиниц, чем годом ранее. Также на 66% выросло число заказов на гостиницы Хабаровска.

Ранее президент заявил о необходимости обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Как доложил командующий флотом Виктор Лиина, сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне Снеговая Падь. Там же строятся еще четыре дома для военнослужащих, добавил он.