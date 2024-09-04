Путин заявил о необходимости обеспечения жильем военных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба президента Российской Федерации

Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, передает RT.

"Мне сейчас только докладывали о том, что все это в повестке дня и все эти вопросы решаются", – указал российский президент во время посещения пункта базирования Приморской флотилии Тихоокеанского флота.

В свою очередь, командующий флотом Виктор Лиина доложил, что сейчас к сдаче готовится один из домов в микрорайоне Снеговая Падь. Кроме того, там же строятся еще четыре дома для военнослужащих, добавил он.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков возведения жилья для военных. По его словам, рабочие будут ежемесячно докладывать о количестве механизмов и людей. В соответствии с принятым решением нужно точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны, уточнил министр обороны.