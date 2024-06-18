Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России до конца века

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Развитие Дальнего Востока без преувеличения является приоритетом для страны на весь XXI век. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выбравшими работу в этом регионе специалистами.

Он также сообщил, что на Дальнем Востоке необходимо развивать инфраструктуру. Так, одним из таких проектов стал мост на Сахалине, который до сих пор сохраняет свою актуальность.

"Это отдельная работа, большая, капиталоемкая", – подчеркнул российский президент.

Также он привел в пример строительство Восточного полигона железных дорог ("Транссиб" и "БАМ") и открытие выхода к Охотскому морю.

При этом, как утверждает Путин, регионы Дальнего Востока развиваются опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты РФ.

"Объем потребления электроэнергии вырос в разы, объем перевозок вырос в разы – 1,8 и 1,2 раза соответственно. Производство золота выросло в два раза, производство угля выросло почти в три раза. Все растет в разы", – добавил российский лидер.

Ранее Владимир Путин положительно отреагировал на предложение жителей Анадыря, заключающееся в освобождение многодетных семей на Дальнем Востоке от налога на жилье. Президент РФ отметил, что такая возможность есть. В связи с этим он попросил правительство и профильную комиссию Госсовета проработать это предложение. Говоря об этом, Путин предположил, что решение может быть принято в ближайшее время.

