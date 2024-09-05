Путин заявил, что РФ занимает четвертое место среди ведущих экономик мира

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Экономика РФ занимает уже четвертое место в мировом рейтинге, а отрыв Китая, занимающего первое место, от находящихся на второй позиции Соединенных Штатов Америки увеличивается из года в год. Об этом заявил Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент отметил, что американская экономика является мощной, но объем китайской экономики больше по паритету покупательной способности. Он уточнил, что с этим как раз и связано использование юаня в международных расчетах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал признание экономики России четвертой по паритету покупательной способности. Он подчеркнул, что стране удается найти способы минимизирования на все вызовы экономического, макроэкономического и микроэкономического характера.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, российская экономика развивается более высокими темпами, чем прогнозировали власти и эксперты. Министр подчеркнул, что доходы бюджета в текущем году растут выше уровней прошлого года и выше плана. По его словам, доходы в этом году выросли почти на пять триллионов рублей.

В ВЭФ принимают участие тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Кроме мастер-планов городов, главными темами мероприятий стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

