Путин назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиции России в мире

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Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции России в мире. На это указал Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей", – отметил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что Дальний Восток стал флагманом РФ в новой глобальной экономической реальности. По его словам, именно от развития данного региона будет зависеть будущее всей страны. Так, именно благодаря дальневосточному направлению у России есть прямой выход на прогрессирующие и постепенно развивающиеся рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), позволяющие преодолевать навязанные западными элитами барьеры.

"Основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг", – добавил Путин.

Путин ранее заявлял, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для страны на весь XXI век. При этом, по словам президента, регионы Дальнего Востока развиваются опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты РФ.

В ВЭФ участвуют тысячи гостей из 76 стран, в том числе главы 650 российских и 44 зарубежных компаний. Главными темами мероприятия стали вопросы развития Дальнего Востока, укрепление международного сотрудничества и новые логистические маршруты.

