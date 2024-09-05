Путин заявил, что Россия готова реализовывать транспортные проекты глобального масштаба

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Россия готова и способна воплощать в реальность транспортные проекты глобального масштаба, делая это "быстро, много и качественно". Об этом сообщил Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, способность РФ к таким проектам доказали инженеры, проектировщики и другие специалисты своим трудом и ответственным подходом к делу.

"Подчеркну, и на Восточном полигоне железных дорог, и на всех крупных автодорожных объектах России развернута действительно большая работа", – заявил Путин.

Глава государства также сравнил грядущее обновление железных дорог на Дальнем Востоке со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ) во времена СССР. Он напомнил, что в течение 8 лет России предстоит проложить на Восточном полигоне около 3 100 километров железнодорожного полотна. По его словам, такая же протяженность дорог была уложена во время первого и второго этапов расширения БАМа и Транссиба, а также в период строительства БАМа с 1974 по 1984 год.

"Словом, сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причем с огромным напряжением сил", – подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин отметил, что БАМ должна стать не только двухпутной, но и электрифицированной. В настоящее время специалисты занимаются строительством сплошных вторых путей на магистрали.

Ранее Путин заявил, что до 2030 года в России расширится пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. По словам президента РФ, пропускную способность магистралей планируют увеличить со 173 до 210 миллионов тонн в год.

