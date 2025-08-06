Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет 3–6 июня, сообщила пресс-служба Росконгресса.

Мероприятие будет организовано с условиями продолжающейся трансформации глобальной экономики, в том числе под влиянием технологических изменений, перехода к устойчивому развитию и формирования новых финансовых моделей, говорится в сообщении.

Отмечается, что ПМЭФ станет главной площадкой диалога между странами. Там представители государств смогут сформулировать практические решения, способные обеспечить устойчивый рост и укрепление международного сотрудничества.

"Страной – гостем ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия – один из ведущих экономических и стратегических партнеров России", – добавила пресс-служба Росконгресса.

В этом году форум проходил 18–21 июня. Пленарная сессия с участием Владимира Путина состоялась 20 июня.

В своей речи президент назвал пять шагов для корректировки структуры экономики России: обеспечение условий для улучшения экономической активности граждан, новое качество инвестклимата, технологическое обновление экономики страны, новое качество внешней торговли, внедрение новых технологий в оборонный сектор и его сопряжение с гражданским сектором.

После все спикеры ответили на вопросы по ключевым темам дня. Модератором сессии в этом году стал гендиректор телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надим Котеич.

