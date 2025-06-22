ПМЭФ-2025 прошел без нарушений общественного порядка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел без нарушений общественного порядка и безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главка Росгвардии по Северо-Западному округу.

Безопасность форума обеспечивали совместно с другими правоохранителями около 3 тысяч росгвардейцев.

Как отметили в ведомстве, перед началом мероприятий все объекты были обследованы специалистами, в том числе и кинологами. Также водолазы и экипажи катеров Росгвардии обеспечили безопасность на водных объектах.

"Сотрудники <…> обеспечили безопасность охраняемых лиц и площадок проведения форума, а также мест пребывания гостей и участников, в том числе в гостиницах и на трассах проезда", – говорится в сообщении.

При этом маршруты патрулирования были максимально приближены к объектам деловой и культурной программы ПМЭФ, а также к объектам транспортной инфраструктуры города.

ПМЭФ проходил в Санкт-Петербурге 18–21 июня.

Пленарная сессия с участием Владимира Путина состоялась 20 июня, она продлилась рекордные четыре часа. В 2023-м пленарная сессия длилась 2 часа 56 минут.

Путин в своей речи назвал 5 шагов для корректировки структуры экономики РФ. После все спикеры ответили на вопросы по ключевым темам дня. Модератором сессии в этом году стал гендиректор телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надим Котеич.