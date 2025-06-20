Пленарная сессия ПМЭФ с участием Путина продлилась рекордные четыре часа

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Владимира Путина продлилась 4 часа, став рекордно длинной за последние три года.

В 2023-м пленарная сессия длилась 2 часа 56 минут, а в прошлом году – 3 часа 43 минуты.

Выступление российского лидера на ПМЭФ-2025 длилось 55 минут и также вошло в пятерку самых длительных. Путин в своей речи назвал 5 шагов для корректировки структуры экономики РФ: обеспечение условий для улучшения экономической активности россиян; новое качество инвестклимата; технологическое обновление экономики страны; новое качество внешней торговли; внедрение новых технологий в оборонный сектор и его сопряжение с гражданским сектором.

Также на мероприятии дали слово индонезийскому президенту Прабово Субианто, советнику короля Бахрейна по нацбезопасности Насеру бен Хамаду Аль Халифу, вице-премьеру Госсовета КНР Дин Сюэсяну и вице-президенту ЮАР Полу Машатиле.

После все спикеры ответили на вопросы по ключевым темам дня. Модератором сессии в этом году стал гендиректор телеканала Sky News Arabia из ОАЭ Надим Котеич.