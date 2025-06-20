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Модератором пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием Владимира Путина станет журналист из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Надим Котеич, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, выступление Путина будет длинным, содержательным и интересным. При этом в ходе сессии выступят гости из Индонезии, Бахрейна и Китая.

"Часть выступлений будет продолжительна по времени, и затем будет уже сессия вопросов и ответов, которая тоже, как всегда, бывает весьма и весьма интересной и разнообразной по тем вопросам, которые затрагиваются", – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля обратил внимание, что во время форума Путин проводит встречи с представителями иностранного бизнеса. Однако эти встречи не освещаются, чтобы оградить предпринимателей от "беззакония очумелого", то есть от санкций, добавил Песков.

Вместе с тем он прокомментировал отключение связи возле места проведения форума. Специалисты обеспечивают максимальные меры безопасности на ПМЭФ, ведь Россия имеет дело с киевским режимом, "который пускает под откос гражданские поезда с гражданским населением", пояснил представитель Кремля.

"Поэтому если нужно отключать связь, значит, нужно отключать связь. Главное – безопасность людей", – добавил Песков.

Пленарная сессия ПМЭФ с участием Путина пройдет 20 июня. По словам Пескова, она ожидается в районе 14–15 часов. В ходе выступления будет дана оценка текущему этапу развития российской экономики, а также определены перспективы и основные направления дальнейшего ее развития. Кроме того, президент выскажет свое видение "всей международной палитры", в рамках которой существует и развивается экономика России.

Форум продлится до 21 июня. Темой мероприятия этого года названо "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", а во главе стали вопросы, связанные с экономикой и ее составляющими.

