Песков: выступление Путина на пленарке ПМЭФ будет объемным

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Выступление Владимира Путина в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет объемным, заявил в интервью "Известиям" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это будет выступление, где будет дана, конечно же, оценка нынешнему этапу развития нашей экономики, где будут очерчены перспективы и основные направления, по которым наша экономика с точки зрения президента должна развиваться", – отметил пресс-секретарь российского президента.

По его словам, в выступлении Путина будут также содержаться оценки "всей международной палитры", в рамках которой существует и развивается российская экономика. При этом глава государства вряд ли поставит точку в дискуссии, посвященной новым путям развития экономики, добавил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в рамках своего выступления российский лидер затронет в том числе и тему высокой ключевой ставки.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что прямой диалог Путина с главами международных информационных агентств в рамках ПМЭФ является самым надежным способом передать российскую позицию из первых уст. При этом пресс-секретарь президента признал, что искажения неизбежно произойдут.

"Неизбежно потом это все окрашивается в, скажем так, в не совсем объективные тона. Но это происходит на последующих стадиях, когда эта информация уже перерабатывается аналитиками и так далее, скажем так, нашими недругами", – заключил представитель Кремля.

ПМЭФ стартовал 18 июня. Программа предполагает более 150 мероприятий, в числе которых Деловые форумы ШОС и БРИКС и Региональный форум "Деловой двадцатки". Участие в форуме примут представители 140 стран и территорий. Пленарная сессия с Путиным ожидается в пятницу, 20 июня.