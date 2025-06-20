Путин поручил подготовить долгосрочную стратегию по развитию креативной экономики

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Владимир Путин поручил правительству и российским регионам подготовить долгосрочную стратегию по развитию креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент напомнил, что в этом году вступил в силу Федеральный закон, который задал правовую основу для продвижения креативных индустрий.

"До конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого современного сегмента экономики и общественной жизни, создавать необходимую инфраструктуру", – рассказал российский лидер.

Путин подчеркнул необходимость поддержки быстро растущих отраслей креативной экономики, связанных в том числе с наукой, культурой, искусством и творчеством. Такими направлениями, по словам президента, являются архитектура, дизайн, кино, музыка, а также издательская деятельность и выпуск программного обеспечения.

Ранее руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин заявил, что столичные власти после масштабного развития транспортной и деловой инфраструктуры сделают ставку на развитие культуры, туризма и развлечений. Важным также является развитие креативных индустрий и человеческого капитала, добавил Фурсин.

Глава департамента подчеркнул, что данная инициатива также позволит показать миру современную, развитую столицу России.