Россияне смогут подать заявку на третий сезон конкурса отечественных брендов "Знай наших"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Продолжается прием заявок на третий сезон конкурса растущих российских брендов "Знай наших". Этот конкурс позволяет показать разнообразие отечественных брендов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Мы видим, как отечественные производители активно занимают ниши, освободившиеся после ухода иностранных игроков. Поддержка таких брендов укрепляет устойчивость российской экономики", – сказал он.

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса, чьи фирмы демонстрируют устойчивый рост и высокую степень локализации производства.

Заявки принимаются по 5 основным номинациями и нескольким специальным. Также планируется отметить те регионы, которые активнее всего поддерживают бренды своих предпринимателей.

В номинацию "Продукты питания" входят "Здоровая еда", "Напитки", "Продукты" и "Готовая еда". В номинацию "Потребительские товары" войдут "Здоровье и красота", "Детские товары", "Косметика и парфюмерия", "Спорт" и "ЭКО", а в "Креатив" – "Одежда и обувь", "Интерьер", "Украшения", "Гостеприимство" и "Рестораны и кафе".

Также предусмотрены номинации "Высокие технологии" и "Информационные технологии". Отдельно обозначен блок "Специальные номинации": "Бренды малых городов", "Культурный код", "Бренды исторических регионов. Энергия созидания", "Кавказские бренды", "Комфортная жизнь для защитников Отечества" и "Молодежные бренды".

"Уровень заявленных торговых марок и активное участие регионов в повестке конкурса говорят о высокой заинтересованности гражданского общества в развитии страны и о потенциале наших предпринимателей", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Подать заявку можно на сайте знайнаших.аси.рф до 1 июня. Затем пройдет экспертиза и определятся финалисты, а летом 2025 года в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" пройдет награждение. Победители, по словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, получат всероссийскую известность и поддержку.

При этом специфика конкурса не подразумевает проигравших, указал директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. По его информации, победители и финалисты смогут принять участие в разных деловых форумах, включая ПМЭФ и ВЭФ, чтобы установить новые полезные деловые контакты.

Также победители конкурса смогут продвигаться на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, получат доступ к обучающим программам, индивидуальные консультации с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, а также грантовую поддержку.

Ранее в Москве начался конкурс "Дизайн-цех". Его участники будут разрабатывать сувенирную продукцию для российских организаций. Прием заявок на участие открыт до 26 мая.

Жюри выберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут работать над дизайном сувениров. Концепции оценят по таким категориям, как соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации. Финал запланирован на начало июня.

