Новый сезон конкурса "Дизайн-цех" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Конкурс "Дизайн-цех" начался в Москве. Его участники будут разрабатывать сувенирную продукцию для российских организаций, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Этот конкурс – отличный шанс для дизайнеров, художников, маркетологов и студентов профильных направлений, чтобы продемонстрировать свои таланты. Также они смогут обменяться опытом и найти партнеров для развития и продвижения", – указала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Прием заявок на участие открыт до 26 мая. Жюри выберет 120 человек, которые объединятся в команды и будут работать над дизайном сувениров. Концепции оценят по таким категориям, как соответствие поставленной задаче, оригинальность и качество презентации.

Финал запланирован на начало июня. В нем участники покажут идеи для оформления сувенирной продукции, в том числе термосов, ковриков для мышки и толстовок.

В прошлом году в конкурсе приняли участие 360 человек. Они придумывали идеи для музеев, парков и акции "Тотальный диктант".

Между тем число компаний и предпринимателей в сфере креативных индустрий выросло на 12%, до 113 тысяч, в Москве за четыре года. Проекты "Дизайн-цех", "Арт. Практикум" и "Фабрика видеоигр" помогают представителям отрасли заявить о себе, а программа "Креативный маркет" способствует расширению продаж и бренда. Кроме того, благодаря производственным площадкам у компаний и предпринимателей есть пространства для работы.