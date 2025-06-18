Москва сделает ставку на развитие культуры, туризма и развлечений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы после масштабного развития транспортной и деловой инфраструктуры сделают ставку на развитие культуры, туризма и развлечений. Об этом в беседе с "Ведомостями" заявил руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

"Мы внутри это называем "экономика впечатлений", в рамках которой культура и события в этой сфере должны стать центром притяжения в Москву туристов", – сказал Фурсин.

Кроме того, поспособствовать привлечению туристов помогут киносъемки на территории города. До 2022 года в Москве старались закрыть потребности отечественного кинопроизводства, сейчас же ведется работа по продвижению московского кинокластера среди зарубежных студий и режиссеров.

По словам главы департамента, эта инициатива также позволит показать миру современную, развитую столицу России. Также важным является развитие креативных индустрий и человеческого капитала.

Фурсин напомнил позицию Сергея Собянина о том, что Москва является форпостом, удерживающим специалистов в России.

Проекты, снятые при участии московского кинокластера, были отмечены премией Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Национальной премией интернет-контента (премия ИРИ) и ТЭФИ.

В частности, российский сериал "Последний богатырь. Наследие", снятый в том числе на кинозаводе "Москино", стал обладателем трех премий.

Московский кинокластер закрепляет за собой статус ключевого центра кинопроизводства. В 2024 году число снятых при его участии работ выросло в 2,5 раза.